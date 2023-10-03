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Україна завдала функціональної поразки Чорноморському флоту РФ, - міноборони Британії

3 жовтня, 2023 вiвторок
11:28
Війна з Росією Кораблі ЧФ РФ

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у Чорному морі

Про це сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

Хіппі під час виступу закликав високо оцінювати військові досягнення України.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив він.

Коментуючи сухопутний контрнаступ України, Хіппі вказав на те, що "кожен дюйм важливий".

Напередодні британська розвідка повідомила, що після успішного ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

22 вересня унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був уражений штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час наради керівництва. Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Згодом з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов. Водночас пізніше міноборони РФ оприлюднило відео з засідання, на якому нібито був присутній Соколов. У ССО оголосили, що уточнюють дані про загибель командувача флоту.

За інформацією руху "АТЕШ", псевдоадміністрація Севастополя намагається вплинути на громадську думку, розповсюджуючи чутки про зраду командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Велика Британiя
Чорноморський флот Росії
Контрнаступ ЗСУ
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