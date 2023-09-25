Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 33 офіцерів

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

У ССО заявляють, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач флоту Віктор Соколов.

"Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - наголосили в Силах спеціальних операцій.