Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 33 офіцерів
Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано34 офіцера, серед яких командувач флоту Віктор Соколов
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".
У ССО заявляють, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач флоту Віктор Соколов.
"Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - наголосили в Силах спеціальних операцій.
- 20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
- У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.35Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе