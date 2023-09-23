Спецоперація "Крабовая ловушка": сили ССО влучили у штаб ЧФ РФ під час наради керівників

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Як додають у ССО, дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.

"Деталі проведення (спецоперації, - ред.) стануть відомі, коли це буде можливо", - наголосили у Силах спецоперацій ЗСУ.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких.

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу.

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних Силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.