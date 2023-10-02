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Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка

2 жовтня, 2023 понедiлок
08:49
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

Після успішного ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загарбники почали передислоковувати більшу частину флоту із Криму на територію Росії

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що останніми тижнями морська авіація Чорноморського флоту Росії взяла на себе важливу роль в операціях флоту, який намагається впоратися з паралельними погрозами на південному фланзі війни в Україні.

Розвідка Британії наголошує, що військово-морська авіація приділяє особливу увагу операціям з морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів.

За даними міноборони Великобританії, ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 MAIL, розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в тимчасово окупованому Криму. Крім того,  бойові літаки Су-24 проводять ударні операції на морі, включаючи щонайменше один недавній повітряний удар по стратегічно важливому острову Зміїний.

"З огляду на загрози Севастополю, ймовірно, до Новоросійська буде передислоковано більшу кількість військово-морських сил, Росія намагається використовувати військово-морську авіацію, щоб розкинути силу над північно-західною частиною Чорного моря", - додають у британській розвідці.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

22 вересня унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був уражений штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час наради керівництва. 

Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Згодом з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов. Водночас пізніше міноборони РФ оприлюднило відео з засідання, на якому нібито був присутній Соколов. У ССО оголосили, що уточнюють дані про загибель командувача флоту.

За інформацією руху "АТЕШ", псевдоадміністрація Севастополя намагається вплинути на громадську думку, розповсюджуючи чутки про зраду командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Україна
Росія
Крим
російська армія
Велика Британiя
Чорноморський флот Росії
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