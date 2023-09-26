Міноборони РФ оприлюднило відео з нібито живим командувачем Чорноморського флоту, ССО уточнюють дані щодо ліквідації

Відео опубліковано у телеграмі відомства.

У ролику міністр оборони РФ Сергій Шойгу зачитує вступне слово, а на його фоні видно командуючих російськими морськими силами, серед яких є Соколов.

Фото: Міноборони РФ

"РБК" повідомляє, нібито Соколов підключився до наради по відеозв'язку разом із командуючими іншими флотами - Балтійським, Північним та Тихоокеанським, а також Каспійською флотилією.

Своєю чергою пропагандистське видання ТАСС зазначає, що сьогодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про загибель командувача Чорноморського флоту адмірала Соколова.

У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ відреагували на відео, та заявили, що перевіряють інформацію щодо ліквідації російського ко командувача.

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - йдеться у заяві.