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Росіяни скинули авіабомби у напрямку Зміїного

24 вересня, 2023 неділя
15:13
Війна з Росією Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа

У неділю, 24 вересня, ворог застосував авіацію у напрямку острова Зміїного та скинув 4 керовані авіабомби

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що авіацію росіяни застосували тричі.

"В морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби", - йдеться у заяві.

Читайте такожУ Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний. Ексклюзив Еспресо

Окрім того, повідомляється, що наразі корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному морі. Ще одна одиниця базується в Азовському морі.

За даними Сил оборони, ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим.

  • 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Також у цьому коментарі він відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт.
Острів Зміїний
крилата ракета
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