Росіяни скинули авіабомби у напрямку Зміїного
У неділю, 24 вересня, ворог застосував авіацію у напрямку острова Зміїного та скинув 4 керовані авіабомби
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що авіацію росіяни застосували тричі.
"В морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби", - йдеться у заяві.
Читайте також: У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний. Ексклюзив Еспресо
Окрім того, повідомляється, що наразі корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному морі. Ще одна одиниця базується в Азовському морі.
За даними Сил оборони, ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим.
- 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
- Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Також у цьому коментарі він відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе