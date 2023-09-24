Росіяни скинули авіабомби у напрямку Зміїного

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що авіацію росіяни застосували тричі.

"В морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби", - йдеться у заяві.

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Окрім того, повідомляється, що наразі корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному морі. Ще одна одиниця базується в Азовському морі.

За даними Сил оборони, ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим.