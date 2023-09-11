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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний

11 вересня, 2023 понедiлок
08:00
Війна з Росією острів Зміїний

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що РФ, завдаючи удари по острову Зміїний, намагається демонструвати своє панування у Чорному морі й навіть таким чином блокувати українську портову інфраструктуру

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"По-перше, для противника це спосіб продемонструвати своє панування у Чорному морі. Навколо острова Зміїний зосереджені транспортні шляхи, які рекомендовані для використання цивільного судноплавства. Таким чином ворог намагається тиснути на судновласників, переконуючи їх, що акваторія територіального моря України, як і українські порти, є небезпечною територією, яку можна застосовувати у своїй практиці", - пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк зауважила, що таким чином РФ намагається навіть у такий спосіб блокувати українську портову інфраструктуру.

Деокупація острова Зміїний і російські атаки

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здатися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

Вранці 13 липня 2023 року армія Росії атакувала острів Зміїний, випустивши по території фугасну авіабомбу. Повторно росіяни зробили це і вночі 30 липня - тоді випустили по острову дві авіабомби невстановленого типу з Чорного моря.

Прикордонники за підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки у суботу, 12 серпня, встановили український прикордонний знак на острові Зміїний.

10 вересня, російські окупанти завдали авіаційного удару в напрямку острова Зміїний, застосувавши керовані авіабомби

Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Острів Зміїний
Чорне море
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