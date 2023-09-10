Армія Росії вночі скинула авіабомби у напрямку острова Зміїний

Про це інформує пресцентр Сил оборони півдня в Telegram.

"Вночі знов наніс авіаційний удар із застосуванням керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний". - йдеться у повідомленні.

Крім того, там повідомили, що за минулу добу росіяни 46 разів обстріляли з артилерії населені пункти Херсонського та Білозерського районів. Унаслідок обстрілів РФ загинула одна людина, пошкоджено три приватні будинки.

Деокупація острова Зміїний і російські атаки

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здатися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

Вранці 13 липня 2023 року армія Росії атакувала острів Зміїний, випустивши по території фугасну авіабомбу. Повторно росіяни зробили це і вночі 30 липня - тоді випустили по острову дві авіабомби невстановленого типу з Чорного моря.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські терористи, атакуючи острів Зміїний, хочуть показати своє панування у Чорному морі.

Прикордонники за підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки у суботу, 12 серпня, встановили український прикордонний знак на острові Зміїний.