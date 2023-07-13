Російська армія на світанку скинула фугасну бомбу на острів Зміїний
Вранці 13 липня армія Росії атакували острів Зміїний, що на Одещині, випустивши по території фугасну авіабомбу. Натомість за ніч на півдні Сили оборони знищили 1 ракету та 10 шахедів
Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що на світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині Херсонської області. По селищу Козацьке вчора росіяни знову відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. На щастя, минулося без жертв.
Робота ППО по ворожих повітряних цілях на півдні
В ОК "Південь" додають, що у їхній зоні відповідальності ворог досить активно застосовує ударні безпілотники типу "Ланцет" і розвідувальні дрони.
Над Миколаївщиною у середу, 12 липня, було знищено 4 повітряних шпигуни та ще один над Херсонщиною.
"Вночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136" та ракет морського базування типу "калібр". У нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів - над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", - зазначили в ОК "Південь".
- У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані. На Миколаївщині пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки російська армія випустила по Україні 20 ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" та дві ракети "калібр". Українська ППО знищила усі ворожі повітряні цілі.
- Російська окупаційна армія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, тож українців попереджають про надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Тож наразі у Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "калібрів" зріс до 20.
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