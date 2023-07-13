Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що на світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині Херсонської області. По селищу Козацьке вчора росіяни знову відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. На щастя, минулося без жертв.

Робота ППО по ворожих повітряних цілях на півдні

В ОК "Південь" додають, що у їхній зоні відповідальності ворог досить активно застосовує ударні безпілотники типу "Ланцет" і розвідувальні дрони.



Над Миколаївщиною у середу, 12 липня, було знищено 4 повітряних шпигуни та ще один над Херсонщиною.



"Вночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136" та ракет морського базування типу "калібр". У нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів - над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", - зазначили в ОК "Південь".