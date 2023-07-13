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Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"

13 липня, 2023 четвер
08:23
Війна з Росією ракета

У ніч на 13 липня російська армія випустила по Україні 20 ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" та дві ракети "калібр". Українська ППО знищила усі ворожі повітряні цілі

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що атаку дронами ворог здійснив із північно-східного (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ) напрямків.

Також росіяни випустили дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну - "Іскандер-М"  з тимчасово окупованого Криму.

У результаті бойової роботи сил ППО усі 20 ударних дронів знищені, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". У ПС ЗСУ наголосили, що стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється. 

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах", - додали у ПС ЗСУ.

Збиття дронів на Миколаївщині

Також про збиття шахедів у ніч проти 13 липня повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131.

Нічна атака на Україну

У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. На Київщині працювала ППО, на Хмельниччині та Миколаївщині чули вибухи. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані.

За даними ДСНС падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, врятовано та виведено на безпечну відстань ще одну людину..

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.

Також сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м.

Натомість на Миколаївщині в одному із населених пунктів уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Постраждалих немає.

Україна
Росія
Хмельниччина
російська армія
Київщина
Миколаївщина
безпілотник
новини Києва
ракетний удар
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