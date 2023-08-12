Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"Сьогодні, 12 серпня 2023 року, військовослужбовцями ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість: встановлено прикордонний знак на острові Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни знищили попередній знак після початку повномасштабного вторгнення.

"Наступний прикордонний знак буде встановлений у нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", - додав військовий.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здатися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.