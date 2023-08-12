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Відновлено історичну справедливість: на Зміїному встановили український прикордонний знак

12 серпня, 2023 субота
21:10
Війна з Росією на фото: прикордонний знак на острові Зміїний

Прикордонники за підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки у суботу, 12 серпня, встановили український прикордонний знак на острові Зміїний

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України. 

"Сьогодні, 12 серпня 2023 року, військовослужбовцями ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість: встановлено прикордонний знак на острові Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни знищили попередній знак після початку повномасштабного вторгнення. 

"Наступний прикордонний знак буде встановлений у нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", - додав військовий. 

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здатися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.

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Острів Зміїний
ГУР
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