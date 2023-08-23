Гуменюк розповіла, чому окупантів цікавить острів Зміїний

Про це вона заявила у телемарафоні.

За словами речниці, російські окупанти акцентують туди свою увагу, оскільки на острові прокладаються основні транспортні навігаційні морські шляхи.

"А для того, щоб підкреслювати своє панування в Чорному морі, ворог дуже часто використовує, зокрема авіацію", - додала Гуменюк.