Гуменюк розповіла, чому окупантів цікавить острів Зміїний
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські терористи, атакуючи острів Зміїний, хочуть показати своє панування у Чорному морі
Про це вона заявила у телемарафоні.
За словами речниці, російські окупанти акцентують туди свою увагу, оскільки на острові прокладаються основні транспортні навігаційні морські шляхи.
"А для того, щоб підкреслювати своє панування в Чорному морі, ворог дуже часто використовує, зокрема авіацію", - додала Гуменюк.
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