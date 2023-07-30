Втретє за місяць: росіяни знову скинули авіабомби на острів Зміїний
Вночі 30 липня російська армія випустила по острову Зміїний дві авіабомби невстановленого типу з Чорного моря. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Там зазначили, що цієї ночі ворог знову вдався до повітряних атак на території України.
"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", - йдеться у повідомленні.
Атака безпілотників на південь України
Крім цього, серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря росіяни спрямували ударні безпілотники типу "Shahed-136" по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області.
За даними ОК "Південь", усі 4 безпілотники знищено силами протиповітряної оборони.
Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Там виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили.
Люди не постраждали. Натомість пошкоджень зазнали складські приміщення.
- Вранці 13 липня армія Росії атакували острів Зміїний, випустивши по території фугасну авіабомбу. Натомість за ніч на півдні Сили оборони знищили 1 ракету та 10 шахедів.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 30 липня російські військові випустили по Україні 4 ударних та 4 розвідувальних дрони. Сили української протиповітряної оборони збили усі ворожі повітряні цілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе