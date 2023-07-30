Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Там зазначили, що цієї ночі ворог знову вдався до повітряних атак на території України.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", - йдеться у повідомленні.

Атака безпілотників на південь України

Крім цього, серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря росіяни спрямували ударні безпілотники типу "Shahed-136" по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області.

За даними ОК "Південь", усі 4 безпілотники знищено силами протиповітряної оборони.

Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Там виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили.

Люди не постраждали. Натомість пошкоджень зазнали складські приміщення.