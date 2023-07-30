Сили ППО знищили усі ворожі цілі у небі над Україною
В ніч на 30 липня російські військові випустили по Україні 4 ударних та 4 розвідувальних дрони. Сили української протиповітряної оборони збили усі ворожі повітряні цілі
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що уночі 30 липня росіяни атакували територію України з південно-східного напрямку.
Для цього вони використали чотири ударних БПЛА "Shahed-136/131", а також чотири розвідувальні дрони (ОТР).
Сили та засоби Повітряних сил знищили усі ворожі БПЛА у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
- Увечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Внаслідок удару одна людина загинула. ще п'ятеро отримали поранення.
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