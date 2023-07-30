Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що уночі 30 липня росіяни атакували територію України з південно-східного напрямку.

Для цього вони використали чотири ударних БПЛА "Shahed-136/131", а також чотири розвідувальні дрони (ОТР).

Сили та засоби Повітряних сил знищили усі ворожі БПЛА у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Фото: Повітряні сили ЗСУ