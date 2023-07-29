Росія завдала ракетного удару по Сумах. Постраждав заклад освіти
Ввечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли Суми
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - пише ОВА.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Повітряна тривога тривала з 20:05 до 20:45. Сирена повторно пролунала о 21:26.
- Станом на 29 липня 2023 року близько 65% закладів освіти в Україні мають укриття. Там може розміститися приблизно 56% учасників освітнього процесу.
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