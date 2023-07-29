Росія завдала ракетного удару по Сумах. Постраждав заклад освіти

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - пише ОВА.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога тривала з 20:05 до 20:45. Сирена повторно пролунала о 21:26.