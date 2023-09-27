У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Співробітник з окупованої влади Севастополя повідомив, що відбулася нарада між керівниками й силовиками про те, як впливати на громадську думку.

Так званий губернатор тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Москва наказала йому розпускати чутки про змову головнокомандувача Чорноморського флоту Віктора Соколова із Силами оборони України для знищення свого штабу.

"Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим та його заступником продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару не може бути. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових", - йдеться в матеріалі.

Як вважає рух АТЕШ, такі дії окупантів є доказом того, що командувача Чорноморського флоту ліквідовано або сильно поранено. Після удару по штабу не менше 25 машин швидкої вивозили мішки з трупами. Багато севастопольців це бачили, тому окупанти не зможуть сховати правду.

Водночас сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді із міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу.

Крім того, Соколов знову "засвітився" на публіці. Як повідомляє російський пропагандистський канал "Перший Севастопольський", головнокомандувач ЧФ РФ нібито сьогодні нагороджує футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у "чемпіонаті збройних сил Росії". Хоча чемпіонат завершився ще 18 вересня.

На ще одному відео російського пропагандистського телеканалу "Звезда" чоловік схожий на адмірала розповідає в Будинку офіцерів про нібито успіхи: "Чорноморський флот впевнено та успішно виконує завдання, які перед ним поставило командування. Ви знаєте, що практично не сходять з екрана центрального телебачення подвиги наших морських піхотинців".