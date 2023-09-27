Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ

У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ

27 вересня, 2023 середа
12:39
Війна з Росією командувач флотом рф соколов

Псевдоадміністрація Севастополя намагається вплинути на громадську думку, розповсюджуючи чутки про зраду командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Співробітник з окупованої влади Севастополя повідомив, що відбулася нарада між керівниками й силовиками про те, як впливати на громадську думку.

Так званий губернатор тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Москва наказала йому розпускати чутки про змову головнокомандувача Чорноморського флоту Віктора Соколова із Силами оборони України для знищення свого штабу.

"Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим та його заступником продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару не може бути. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових", - йдеться в матеріалі.

Як вважає рух АТЕШ, такі дії окупантів є доказом того, що командувача Чорноморського флоту ліквідовано або сильно поранено. Після удару по штабу не менше 25 машин швидкої вивозили мішки з трупами. Багато севастопольців це бачили, тому окупанти не зможуть сховати правду.

Водночас сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді із міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу.

Крім того, Соколов знову "засвітився" на публіці. Як повідомляє російський пропагандистський канал "Перший Севастопольський", головнокомандувач ЧФ РФ нібито сьогодні нагороджує футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у "чемпіонаті збройних сил Росії". Хоча чемпіонат завершився ще 18 вересня.

На ще одному відео російського пропагандистського телеканалу "Звезда" чоловік схожий на адмірала розповідає в Будинку офіцерів про нібито успіхи: "Чорноморський флот впевнено та успішно виконує завдання, які перед ним поставило командування. Ви знаєте, що практично не сходять з екрана центрального телебачення подвиги наших морських піхотинців".

  • 25 вересня з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов.
  • 26 вересня Міноборони РФ оприлюднило відео з засідання, на якому нібито був присутній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов - ЗСУ заявили про його ліквідацію ще 25 вересня. У ССО оголосили, що уточнюють дані про його загибель.  
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
26 вересня, 2023 вiвторок
У Маріуполі невідомі вдарили російського політика ломом по голові
Роберта Мецола
26 вересня, 2023 вiвторок
Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту
осінній дощ
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
13:58
Прапор Словаччини
Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:55
Шахед
Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian
12:50
Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
12:19
У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА
12:12
Німеччина
У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців
12:11
Ілюстративне фото
Азербайджан назвав кількість загиблих військових під час "антитерористичних заходів" у Карабаху
12:07
Президент України Володимир Зеленський
"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
11:55
кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
11:51
OPINION
Антон Швець
Війна буде довгою, і США нарешті це зрозуміли
11:43
Партнерський матеріал
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!
11:38
Binance
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
11:32
Литва прапор
Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
11:27
Ексклюзив
Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
11:19
Окупанти
На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
11:18
Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників
11:16
Іран
США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні
11:15
відключення електроенергії
Ситуація в енергосистемі: знеструмлено частину споживачів у 5 областях України
11:07
електроенергія
НБУ змінив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі: як це вплине на економічну активність
10:57
Скадовськ, окупанти
ОВА закликала евакуюватися жителів лівобережжя Дніпра на Херсонщині
10:51
Аналітика
карта заставочна
Карта бойових дій за період 20-26 вересня: відновлення наступу на Токмак і полювання на командирів ЗС РФ​​​​​​​
10:42
Денис Шмигаль
Шмигаль перелічив шість факторів, які забезпечать стабільність енергосистеми взимку
10:36
Збірна України з пляжного футболу
Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі
10:34
Нафта
Ціна на нафту Brent наближається до $95: побоювання дефіциту пального зростають
10:33
Бен Ходжес
Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес
10:22
загиблі військові
Уся Україна зупиниться: Зеленський закликав 1 жовтня масштабною хвилиною мовчання вшанувати загиблих захисників
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:10
Оновлено
Рада безпеки ООН
РФ прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Канабіс – ліки українських ветеранів, (не) мертвий російський адмірал, Польща хоче екстрадиції Гунька. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
09:53
На фото: Рита Бурковська
Українська акторка Рита Бурковська отримала премію Septimius Awards 2023
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV