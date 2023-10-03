РФ вивела на бойове чергування у Чорне море 3 кораблі: чи є серед них ракетоносії

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському та Середземному морях перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії "калібрів" серед них відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 29 суден, з них 4 рухались у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснило 21 судно, з них 11 - у напрямку протоки Босфор.