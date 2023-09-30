У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 кораблів РФ, серед них є ракетоносії

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет.

Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.