У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 кораблів РФ, серед них є ракетоносії
Станом на ранок суботи, 30 вересня, російські окупанти утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 13 кораблів. Серед них 2 ракетоносії із 14 "калібрами"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет.
Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.
- Напередодні російські терористи вивели на бойове чергування у Чорне море три ракетоносії. Загальний залп "калібрів" - до 24 ракет.
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