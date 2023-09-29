Росіяни утримують у Чорному морі 7 кораблів, серед них 2 ракетоносії

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет.

Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.