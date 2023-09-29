Росіяни утримують у Чорному морі 7 кораблів, серед них 2 ракетоносії
Станом 08:00 російські терористи утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів. Серед них 2 ракетоносії із 14 "калібрами"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет.
Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.
- Нагадаємо, що 28 вересня російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій "Циклон". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр".
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