Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 7 млрд гривень;

Вінницька – 3,4 млрд гривень;

Дніпропетровська – 2,4 млрд гривень;

Кіровоградська – 2,18 млрд гривень;

Одеська – 1,9 млрд гривень;

Разом з тим за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей: Вінницька - 1,81 млрд гривень виділено для 571 господарств; Кіровоградська - 1,8 млрд гривень - для 657; Одеська - 1,67 млрд гривень - для 437; Київська - 1,5 млрд гривень - 335 господарств.