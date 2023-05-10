Від початку року аграрії отримали 16,6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"
З початку року українські аграрії отримали майже 30 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 4,5 тисяч підприємств отримали 16,6 мільярда гривень
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зокрема, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
Київська – 7 млрд гривень;
Вінницька – 3,4 млрд гривень;
Дніпропетровська – 2,4 млрд гривень;
Кіровоградська – 2,18 млрд гривень;
Одеська – 1,9 млрд гривень;
Разом з тим за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей: Вінницька - 1,81 млрд гривень виділено для 571 господарств; Кіровоградська - 1,8 млрд гривень - для 657; Одеська - 1,67 млрд гривень - для 437; Київська - 1,5 млрд гривень - 335 господарств.
- 9 травня у Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що ще 4 агропідприємства, що займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 14 мільйонів гривень у рамках урядової грантової допомоги
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