Про це повідомляє Асоціація ІТ Ukraine.

Як зазначають в Асоціації, українські працівники ІТ-індустрії забезпечують економіку нашої держави валютними надходженнями.

"За три воєнні місяці – березень-травень – обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року. За перші 5 місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,2 млрд", - йдеться у повідомленні.

У ITU зауважили, що працівники ІТ-галузі станом на 1 червня вже перерахували до бюджету податків і зборів на майже 30 млрд грн.

Також у повідомленні йдеться, що ІТ-галузь не лише матеріально підтримує українську армію. ІТ-спеціалісти активно залучені до роботи на кіберфронті та захищають Україну у лавах ЗСУ.

"Стабільна робота ІТ-галузі дозволила ІТ-сектору спрямувати понад 1 млрд грн на гуманітарні цілі та підтримку Збройних сил України. При цьому, IT-індустрія воює на декількох фронтах: 3% спеціалістів служать в ЗСУ, приблизно 12–15% задіяні на кіберфронті", - пише ITU.

Наша IT-армія продовжує потужний контрнаступ на кіберфронті.

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