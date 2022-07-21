Від початку року ІТ-індустрія забезпечила надходження $3,2 млрд до української економіки
ІТ-індустрія за останні 5 місяців забезпечила надходження $3,2 млрд до української економіки, ще 1 млрд грн перерахувала на армію
Про це повідомляє Асоціація ІТ Ukraine.
Як зазначають в Асоціації, українські працівники ІТ-індустрії забезпечують економіку нашої держави валютними надходженнями.
"За три воєнні місяці – березень-травень – обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року. За перші 5 місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,2 млрд", - йдеться у повідомленні.
У ITU зауважили, що працівники ІТ-галузі станом на 1 червня вже перерахували до бюджету податків і зборів на майже 30 млрд грн.
Також у повідомленні йдеться, що ІТ-галузь не лише матеріально підтримує українську армію. ІТ-спеціалісти активно залучені до роботи на кіберфронті та захищають Україну у лавах ЗСУ.
"Стабільна робота ІТ-галузі дозволила ІТ-сектору спрямувати понад 1 млрд грн на гуманітарні цілі та підтримку Збройних сил України. При цьому, IT-індустрія воює на декількох фронтах: 3% спеціалістів служать в ЗСУ, приблизно 12–15% задіяні на кіберфронті", - пише ITU.
- Наша IT-армія продовжує потужний контрнаступ на кіберфронті.
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