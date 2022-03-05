Від початку війни до лав тероборони записались понад 100 тис. українців, - Маляр

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону. Записатись дуже просто. У нас працює сайт sprotyv.in.ua. Там є всі контакти, там є гаряча лінія, вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися", - сказала вона.

За словами Маляр, після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

"Перемога - це перемога , але росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду", - сказала вона.



