Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень щодо військової агресії Росії, - Баканов

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що слідчі Служби безпеки України з лютого 2014 року відкрили та здійснювали розслідування понад 23 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України.



"СБУ системно захищає національні інтереси та безпеку України. Наразі наші підрозділи розслідують майже 2 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту", – підкреслив Баканов.

За його словами, за сім останніх років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тис. кримінальних проваджень.



"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тис. осіб, із них 261 громадянину Російської Федерації. До судів скеровано більше ніж 3,5 тис. кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними", – сказав він.

Баканов додав, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України. Це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

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