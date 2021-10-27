Від Подерв’янського і Кіпіані до Ліни Костенко. Визначено ТОП-30 українських книжок часів Незалежності

Перемогу в рейтингу отримала книжка Вахтанга Кіпіані "Справа Стуса" (видавництво Vivat, 2019), яка отримала 9535 голосів.



Про це повідомляє "Читомо".



Друге і третє місця отримали книжки Ліни Костенко "Триста поезій" і "Записки українського самашедшого" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 і 2010) − 8233 та 8086 голосів, відповідно.

Решта рейтингу виглядає так:

4. Василь Шкляр "Чорний ворон" ("Клуб сімейного дозвілля", 2009), 6732 голоси;

5. Іван Малкович "Абетка" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999), 6343 голоси;

6. Орест Субтельний "Україна. Історія" ("Либідь", 1991), 5980 голосів

7. Марія Матіос "Солодка Даруся" ("Піраміда", 2004), 5820 голосів;

8. Сергій Жадан "Ворошиловград" ("Фоліо", 2010), 5627 голосів;

9. Володимир Лис "Століття Якова" ("Клуб сімейного дозвілля", 2010), 5609 голосів;

10. Богдан Логвиненко "Ukraїner: Країна зсередини" (Видавництво Старого Лева, 2019), 5508 голосів;

11. Антологія української поезії ХХ століття. Від Тичини до Жадана ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2017), 5384 голоси;

12. Оксана Забужко "Польові дослідження з українського сексу" ("Згода", 1996), 5345 голосів;

13. Повне зібрання творів Василя Стуса у 6 томах 9 книгах ("Просвіта", 1994), 5219 голосів;

14. Сергій Жадан "Інтернат" ("Meridian Czernowitz", 2017), 5209 голосів;

15. Повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах (Видавництво Волинського національного університету, 2021), 5002 голоси;

16. Володимир В’ятрович "Україна. Історія з грифом секретно" ("Клуб сімейного дозвілля", 2014), 4836 голосів;

17. Тамара Горіха Зерня "Доця" ("Білка", 2019), 4505 голосів;

18. Повне зібрання творів Тараса Шевченка у 12 томах («Наукова думка», 2001), 4345 голосів;

19. Оксана Забужко "Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" ("Факт", 2007), 4315 голосів;

20. Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (Видавництво Старого Лева, 2019), 4025 голосів;

21. Юрій Винничук "Танго смерті" ("Фоліо", 2012), 3992 голоси;

22. Лесь Подерв’янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму + Герой нашого часу" ("Фоліо" + "Кальварія", 2000, 2006), 3940 голосів;

23. Євген Положій "Іловайськ" ("Фоліо", 2015), 3923 голоси;

24. Самійло Величко "Літопис" ("Кліо", 2020), 3899 голосів;

25. Сергій Плохій "Брама Європи" ("Клуб сімейного дозвілля", 2016), 3868 голосів;

26. Люко Дашвар "Село не люди" ("Клуб сімейного дозвілля", 2007), 3601 голос;

27. Оксана Кісь "Жінки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти"(Інститут народознавства НАН України, 2017), 3594 голоси;

28. Андрій Кокотюха "Червоний" ("Клуб сімейного дозвілля2, 2012), 3523 голоси;

29. Ярослав Грицак "Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст." ("Генеза", 1996), 3246 голосів;

30. Юрій Андрухович "Московіада" ("Лілея-НВ", 2000), 3242 голоси.