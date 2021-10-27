Від Подерв’янського і Кіпіані до Ліни Костенко. Визначено ТОП-30 українських книжок часів Незалежності
Український інститут книги оголосив рейтинг тридцяти найзнаковіших книжок часів Незалежності
Перемогу в рейтингу отримала книжка Вахтанга Кіпіані "Справа Стуса" (видавництво Vivat, 2019), яка отримала 9535 голосів.
Про це повідомляє "Читомо".
Друге і третє місця отримали книжки Ліни Костенко "Триста поезій" і "Записки українського самашедшого" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 і 2010) − 8233 та 8086 голосів, відповідно.
Решта рейтингу виглядає так:
4. Василь Шкляр "Чорний ворон" ("Клуб сімейного дозвілля", 2009), 6732 голоси;
5. Іван Малкович "Абетка" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999), 6343 голоси;
6. Орест Субтельний "Україна. Історія" ("Либідь", 1991), 5980 голосів
7. Марія Матіос "Солодка Даруся" ("Піраміда", 2004), 5820 голосів;
8. Сергій Жадан "Ворошиловград" ("Фоліо", 2010), 5627 голосів;
9. Володимир Лис "Століття Якова" ("Клуб сімейного дозвілля", 2010), 5609 голосів;
10. Богдан Логвиненко "Ukraїner: Країна зсередини" (Видавництво Старого Лева, 2019), 5508 голосів;
11. Антологія української поезії ХХ століття. Від Тичини до Жадана ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2017), 5384 голоси;
12. Оксана Забужко "Польові дослідження з українського сексу" ("Згода", 1996), 5345 голосів;
13. Повне зібрання творів Василя Стуса у 6 томах 9 книгах ("Просвіта", 1994), 5219 голосів;
14. Сергій Жадан "Інтернат" ("Meridian Czernowitz", 2017), 5209 голосів;
15. Повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах (Видавництво Волинського національного університету, 2021), 5002 голоси;
16. Володимир В’ятрович "Україна. Історія з грифом секретно" ("Клуб сімейного дозвілля", 2014), 4836 голосів;
17. Тамара Горіха Зерня "Доця" ("Білка", 2019), 4505 голосів;
18. Повне зібрання творів Тараса Шевченка у 12 томах («Наукова думка», 2001), 4345 голосів;
19. Оксана Забужко "Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" ("Факт", 2007), 4315 голосів;
20. Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (Видавництво Старого Лева, 2019), 4025 голосів;
21. Юрій Винничук "Танго смерті" ("Фоліо", 2012), 3992 голоси;
22. Лесь Подерв’янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму + Герой нашого часу" ("Фоліо" + "Кальварія", 2000, 2006), 3940 голосів;
23. Євген Положій "Іловайськ" ("Фоліо", 2015), 3923 голоси;
24. Самійло Величко "Літопис" ("Кліо", 2020), 3899 голосів;
25. Сергій Плохій "Брама Європи" ("Клуб сімейного дозвілля", 2016), 3868 голосів;
26. Люко Дашвар "Село не люди" ("Клуб сімейного дозвілля", 2007), 3601 голос;
27. Оксана Кісь "Жінки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти"(Інститут народознавства НАН України, 2017), 3594 голоси;
28. Андрій Кокотюха "Червоний" ("Клуб сімейного дозвілля2, 2012), 3523 голоси;
29. Ярослав Грицак "Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст." ("Генеза", 1996), 3246 голосів;
30. Юрій Андрухович "Московіада" ("Лілея-НВ", 2000), 3242 голоси.
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