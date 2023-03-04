Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він зазначив, що загарбники від ранку завдали кількох ударів по Нікопольщині з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили Червоногригорівська громада та місто Нікополь.

У Червоногригорівській громаді унаслідок обстрілів загинули 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Також пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарчі споруди, лінія електропередачі та газогін.

У Нікополі пошкоджено готель.

"Наслідки атак уточнюються. Але людей не повернути", - зазначив Лисак.