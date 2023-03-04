Від ранку Росія обстрілює Нікопольщину: дві людини загинули, пошкоджено будинки та лінію електропередачі
Уранці 4 березня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого дві людини загинули, пошкоджено газогін, будинки та лінію електропередачі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Він зазначив, що загарбники від ранку завдали кількох ударів по Нікопольщині з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили Червоногригорівська громада та місто Нікополь.
У Червоногригорівській громаді унаслідок обстрілів загинули 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Також пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарчі споруди, лінія електропередачі та газогін.
У Нікополі пошкоджено готель.
"Наслідки атак уточнюються. Але людей не повернути", - зазначив Лисак.
- Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство.
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