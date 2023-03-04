Про це поінформувала Дніпропетровська ОВА в телеграмі.

"Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - ствердив голова ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі через ворожий вогонь пошкоджень зазнали 4 будинки, лінія електропередачі й приватне підприємство.

Також понівечено дві господарські споруди, а в одній із них сталася пожежа: вогнеборці загасили її.

"Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали", - резюмували в ОВА.