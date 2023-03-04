Ранком РФ обстріляла Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі та підприємство
Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство
Про це поінформувала Дніпропетровська ОВА в телеграмі.
"Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - ствердив голова ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі через ворожий вогонь пошкоджень зазнали 4 будинки, лінія електропередачі й приватне підприємство.
Також понівечено дві господарські споруди, а в одній із них сталася пожежа: вогнеборці загасили її.
"Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали", - резюмували в ОВА.
- Нагадаємо, кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару вночі проти 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до десяти.
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