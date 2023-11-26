Від ув'язненого білоруського опозиціонера Статкевича немає звісток 9 місяців. Журналісти кажуть, що він помер за ґратами

У неділю, 26 листопада 2023 року, партія виступила з відповідним зверненням. На підтримку заяви у містах Польщі та Литви білоруські емігранти проводять протестні акції.

"Наша мета - зустріч білоруського політв’язня, лідера партії Миколи Статкевича та його дружини Марини Адамович", - кажуть однопартійці політв'язня.

"Микола Статкевич, лідер опозиції, один із найстійкіших і послідовних борців з диктатором, ув’язнений білоруським режимом 1274 дні в найважчих умовах в одній із найжахливіших колоній Білорусі. Він позбавлений ефірів, зустрічей, листування та дзвінків. У в'язниці він неодноразово хворів на ковід. Від нього немає звісток 289 днів", - наголошують вони.

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23 листопада відома білоруська журналістка, головна редакторка незалежного інформаційно-аналітичного порталу "Хартія'97" Наталія Радіна виступила із сенсаційною заявою. За її словами, Статкевич помер й влада намагається це приховати, тому й перешкоджає побаченням за його участю.

Радіна при цьому посилається на два джерела:

"нещодавно звільнена з в'язниці в Глибокому людина, яка сиділа за неполітичною статтею";

"джерело із системи Департаменту виконання покарань МВС РБ".

"Ми нічого не знаємо про Статкевича понад 9 місяців. Від нього немає листів, дзвінків, йому заборонені зустрічі з адвокатом та побачення з дружиною. За роки ув'язнення в одній із найжорсткіших колоній у Глибокому, де він відбуває 14-річний термін, 67-річний політик чотири рази перехворів на ковід. Відомо, що у нього виникли проблеми із серцем. Проте передачі йому заборонені і навіть бандеролі з ліками, які дружина Миколи Вікторовича Марина Адамович відправляє до в'язниці, іноді повертаються назад. Мені страшно думати, що інформація про загибель Миколи Статкевича, якого я безмежно поважаю, може бути правдою. Я не хочу вірити в неї. Тому я закликаю владу негайно спростувати це та показати Миколу Статкевича живим. І нам потрібне не відео, невідомо якої давнини, на Білоруському телебаченні. І навіть не зустріч із адвокатом, який, як ми знаємо, далеко не самостійний у нинішніх білоруських умовах. Покажіть Миколу Статкевича, якщо він живий, його найближчій і рідній людині - Марині Адамович. Дозвольте їм побачення чи хоча б відеодзвінок!", - додала від себе Радіна, яка нині живе та працює у Варшаві.

"Інакше ваше мовчання означатиме, що джерела мають рацію і на совісті Лукашенка та його карателів смерть ще одного політв'язня. І відповідальність за цей злочин нестиме не лише диктатор, який збожеволів у своїй помсті опонентам, а й кожен співробітник ІК у Глибокому та всієї системи Департаменту виконання покарань МВС РБ", - наголосила Наталія Радіна.