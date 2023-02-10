Від Ужгорода до Краматорська: Укрзалізниця вдруге запускає Поїзд єднання

Про це повідомили в telegram-каналі Укрзалізниці.

"Цього року Поїзд Єднання має для нас особливу цінність: за 12 місяців, що пройшли від запуску минулого поїзда, ми дійсно відчули, яку силу має об’єднана нація. Продовжуючи цю думку, із вдячністю до тих, хто захищає нашу країну, 16 лютого о 9:00 ми відкриємо фотовиставку "Єдність заради майбутнього" на залізничному вокзалі Ужгорода. Виставка розповість про етапи та особливості евакуації дітей поїздами Укрзалізниці з різних куточків України", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що 16 лютого об 11:45 Поїзд Єднання №104/103 вирушить з Ужгорода, тоді ж мешканці міста можуть завітати на виставку та відправку поїзда і підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська безпосередньо в руки українським військовим, які просто зараз боронять Донеччину.

Доєднатись до зустрічі поїзда та підписати послання захисникам можна буде також на шляху прямування рейсу:

Мукачево - о 13:05;

Свалява - о 13:40;

Воловець - о 14:19;

Лавочне - о 14:59;

Славське - о 15:21;

Львів - о 17:30;

Полтава-Південна - о 6:22;

Лозова - о 8:50;

Слов'янськ - об 11:13.

Поїзд прибуватиме до Краматорська об 11:40.

Додається, що зворотно, з Краматорська, рейс поїзда №103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40, і прибуде у Львів о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Деталі

Перший Поїзд Єднання 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення наразі невідомо.