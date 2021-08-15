Від вибуху в Лівані загинуло 20 осіб

Повідомляється про 79 поранених, передає Еспресо.TV із посиланням на DW.



Бригади медиків працюють на місці події. Постраждалих доправляють до місцевих лікарень.

"Причина вибуху поки невідома. Тим часом в соціальних мережах з'явилися відео сильної пожежі, що спалахнула після вибуху", - зазначає DW.

