Від вибуху в Лівані загинуло 20 осіб
На півночі Лівану внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей. Як зазначили в ліванському відділенні Червоного Хреста, трагедія сталася в районі Аккар рано вранці у неділю, 15 серпня 2021 року
Повідомляється про 79 поранених, передає Еспресо.TV із посиланням на DW.
Бригади медиків працюють на місці події. Постраждалих доправляють до місцевих лікарень.
"Причина вибуху поки невідома. Тим часом в соціальних мережах з'явилися відео сильної пожежі, що спалахнула після вибуху", - зазначає DW.
- 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, внаслідок чого загинули майже 200 людей, ще кілька тисяч були поранені.
- Вибух також спричинив великі руйнування в ліванській столиці.
- Завдані збитки становили понад $15 млрд.
- Уряд Лівану тоді подав у відставку.
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