Від жаху в місті літні люди вішались на власних балконах, - мешканка Маріуполя

Про пекельні дні у Маріуполі розповіла Наталія Гракушенко, евакуйована мешканка Маріуполя в етері Еспресо TV



Наталія поділилися спогадами: "Після обстрілу полового будинку, ми перейшли у підвал. Ми практично не показували ніс на вулицю, виходили тільки чоловіки, які не давали нам виходити, тому що вулиці були устелені трупами. Тому кількість загиблих людей не передати словами, а це були центральні вулиці Маріуполя. Нам казали, що там повно трупів і їх ніхто не збирає".



Біженка з Маріуполя продовжила: "Були люди, що прибігали до нас у підвал, в одному місці побули, а в них своє авто і вони поїхали на 17-й мікрорайон, приїхали звідти, бо 17-й горить. Такі речі розказували, що літні люди від жаху того, що відбувається навколо, вішалися на балконах. Це не мислимо, це на грані божевілля, ніхто такого не чекав".



"Потім коли вже прийшли росіяни, вони вигнали нас підвалу. Сказали: "Звільнюйте підвал, там автобуси й ми вас вивозимо". Так ми виходили з Маріуполя. Вони показували нам двома пальчиками, куди нам йти. Вивозили через селище Володарське Донецької області, там були автобуси на Ростов, Таганрог, Донецьк, інших автобусів туди не подають. Коли починала питати про виїзд в Україну, вони казали, що шлях блоковано, виїзду туди нема, комендатура не дала дозвіл виїзду на іншу сторону. Люди починали шукати різні варіанти, як виїхати на територію України" – про свій шлях виїзду до України Наталія не захотіла розповідати в інтерв'ю, щоб маршрут не перекрили й люди могли ним скористатися.



Нагадаємо,14 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців: змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки