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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців: змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки, - радник мера

Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців: змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки, - радник мера

14 квітня, 2022 четвер
12:29
війна з Росією мешканці Маріуполя

У Маріуполі рашисти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом - хочуть зробити людей "приманкою" для українських снайперів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку «свій». Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для «приманки» для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому.  Стала поступати інформація о запроваджені окупантами окремих пропусків – дозволів на пересування містом. Уточнюємо, але в купі зі спец позначками «свій» все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші. Вже навіть не дивує", – написав Петро Андрющенко.

  • Додамо, що колишній депутат Маріупольської міської ради, а тепер самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ провести зачищення частини центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня

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Новини
Маріуполь
окупанти
воєнні злочини Росії
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