Видання FourFourTwo визнало українця Зінченка найкращим лівим захисником світу

Про це йдеться у матеріалі на сайті FourFourTwo.

За версією видання, Олександр Зінченко кращий за зірку "Мілана" Тео Ернандеса, багаторічного лідера "Ліверпуля" Ендрю Робертсона та легенду "Барселони" Жорді Альбу.

"Підхоплюючи м'яч з глибини та переміщаючись у центральні зони, українець здатен диктувати гру своїм чудовим пасом, одночасно забезпечуючи міцну базу, з якою "Арсенал" може захищатись. Його статистика (прим. - 1 гол і 2 асисти) також оманлива. Зінченко часто розриває лінії своїми передачами, доставляючи м'ячі Едегору або передаючи їх Мартінеллі та для Сака. Можна з впевненістю стверджувати, що без Зінченка "Арсенал" не був би у тому положенні, в якому зараз перебуває", - пише FourFourTwo.

26-річний Олександр Зінченко з 2017 виступав за "Манчестер Сіті", у складі якого став чотириразовим чемпіоном Англії. Влітку 2022 року українець перейшов до "Арсеналу".

У цьому сезоні Зінченко зіграв 27 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. "Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.

Топ-10 ЛЗ за версією FourFourTwo:

1. Олександр Зінченко ("Арсенал")

2. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

3. Тео Ернандес ("Мілан")

4. Енді Робертсон ("Ліверпуль")

5. Альфонсо Девіс ("Баварія")

6. Натан Аке ("Манчестер Сіті")

7. Ферлан Менді ("Реал")

8. Жорді Альба ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Бен Чілвелл ("Челсі")