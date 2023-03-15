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Зінченко приніс в "Арсенал" той самий менталітет переможців, - ексфутболіст "Челсі"

15 березня, 2023 середа
18:55
Спорт Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ, чемпіонат Англії

Колишній захисник лондонського "Челсі" та "Вест Гема" Скотт Мінто поділився позитивними думками про Олександра Зінченка

Про це повідомляє talkSPORT.

"Перш за все, Зінченко — переможець. І він приніс в "Арсенал" той самий менталітет переможців. Але, крім того, що він переможець і лідер, він став сенсацією. Зінченко прийшов в "Арсенал" після того, як не був однозначним гравцем основного складу "Ман Сіті". Але це не завадило йому разом із Жезусом привнести в "Арсенал" цей переможний менталітет. І ці якості Зінченко демонструє постійно. І не тільки в матчах, а під час тренувань. Усе що, що він робить і як робить, — це чудово!", - сказав колишній футболіст "Челсі" Скотт Мінто.

26-річний Олександр Зінченко з 2017 виступав за "Манчестер Сіті", у складі якого став чотириразовим чемпіоном Англії. Влітку 2022 року українець перейшов до "Арсеналу".

У цьому сезоні Зінченко зіграв 26 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. "Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

Transfermarkt оцінює українця у 32 млн євро.

  • Фанати "Арсеналу" двічі поспіль визнали Олександра Зінченка найкращим гравцем місяця - у лютому та березні.
футбол
Англія
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
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