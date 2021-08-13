Видавала себе за іноземця-багатія: співробітниця одного з вишів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами

Про це передає пресслужба поліції.

Так, 41-річна фігурантка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала у злочинних цілях.

Жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей "чоловік", за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт.

Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тис. грн та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри.

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