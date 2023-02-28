Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні в Києві з візитом перебувала міністр фінансів США. Я подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави. Обговорили нашу поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ. Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу – це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною... компенсації за рахунок російських активів", - сказав Зеленський.

Президент назвав компенсацію Україні збитків коштом РФ "одним із найпотужніших ударів вільного світу" по агресору.

"Це непросте завдання. Але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну – це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський подякував за системні кроки США з посилення санкцій проти РФ, наголосивши, що це необхідно для позбавлення Росії можливості фінансувати війну.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що США до вересня виділять понад $10 млрд для підтримки української економіки.