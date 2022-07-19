Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових: Україна повернула останки ще 45 захисників
Триває обмін загиблими між Україною та Росією - останки ще 45 українських захисників повернулися додому
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Тіла ще 45 своїх захисників Україна отримала можливість поховати, як належить. За співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції, відбувся черговий обмін з Росією тілами загиблих військових.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
- 12 липня під час чергового обміну загиблими між Україною та Росією вдалося повернути ще 30 загиблих українських захисників.
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