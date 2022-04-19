Відбувся п’ятий обмін полоненими, додому повернулися 76 українців, - Верещук

Про це Ірина Верещук написала в Telegram.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", - повідомила Верещук.

Нагадаємо, що 14 квітня Україна й РФ провели четвертий обмін військовополоненими. Додому повертаються 5 українських офіцерів, 17 рядових військових і 8 цивільних мешканців

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