Відбувся п’ятий обмін полоненими, додому повернулися 76 українців, - Верещук
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 19 квітня, відбувся вже п’ятий обмін полоненими між Україною та Росією
Про це Ірина Верещук написала в Telegram.
"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", - повідомила Верещук.
- Нагадаємо, що 14 квітня Україна й РФ провели четвертий обмін військовополоненими. Додому повертаються 5 українських офіцерів, 17 рядових військових і 8 цивільних мешканців
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