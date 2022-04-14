Звільнено 22 українських військових і 8 цивільних: між Україною й РФ відбувся четвертий обмін військовополоненими

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими", - зазначила вона.



Було звільнено п'ятьох українських офіцерів і 17 військових рядового складу. Також до України повертаються вісім цивільних мешканців, зокрема одна жінка.



"Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - підсумувала Ірина Верещук.



Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 26 українців.

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