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Звільнено 22 українських військових і 8 цивільних: між Україною й РФ відбувся четвертий обмін військовополоненими

14 квітня, 2022 четвер
15:11
війна з Росією

14 квітня між Україною й РФ провели четвертий обмін військовополоненими. Додому повертаються 5 українських офіцерів, 17 рядових військових і 8 цивільних мешканців

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими", - зазначила вона.

Було звільнено п'ятьох українських офіцерів і 17 військових рядового складу. Також до України повертаються вісім цивільних мешканців, зокрема одна жінка.

"Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - підсумувала Ірина Верещук.
 

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Новини
офіцери
українські військові
цивільні
Ірина Верещук
обмін військовополоненими
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