26 українців повертаються додому: Україна та РФ провели третій обмін полоненими
12 українських військових та 14 цивільних повернули з полону внаслідок обміну між Україною та РФ
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у Telegram.
"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала вона.
- 1 березня у Сумській області обміняли п’ятьох людей - учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції.
- 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими з РФ - 19 українських цивільних моряків і 10 військових повернулись додому з полону
- 1 квітня окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок.
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