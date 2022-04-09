26 українців повертаються додому: Україна та РФ провели третій обмін полоненими

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у Telegram.



"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала вона.

1 березня у Сумській області обміняли п’ятьох людей - учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції.

24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими з РФ - 19 українських цивільних моряків і 10 військових повернулись додому з полону

1 квітня окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок.