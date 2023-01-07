Відео дня: пінгвіни оточили станцію "Вернадського" в Антарктиді
У мережі набирає популярності відео, де пінгвіни оточили станцію "Академіка Вернадського" в Антарктиді
Відео з Антарктиди опублікував сисадмін 27-ї УАЕ Володимир Хомка.
"Біля "Вернадського" кількість пінгвінів стала такою великою, що доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію", – сказав у тіктоці Хомка.
У Національному антарктичному науковому центрі пообіцяли згодом розповісти, чому насправді довелось викопати рів.
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