Відео дня: Усик провів українською мовою прес-конференцію, присвячену бою з Джошуа
Олександр Усик провів українською мовою прес-конференцію, яка присвячена бою з британцем Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 23 вересня, у Лондоні пройшла прес-конференція перед чемпіонським боєм між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Усик привернув увагу фанатів і ЗМІ, адже провів прес-конференцію українською мовою, а не російською, як це робить зазвичай. Боксер підкреслив, що перед найважливішим боєм в кар'єрі він не нервує:
"Я відчуваю себе дуже добре. Я дуже довго чекав цього моменту, я дуже чекав цього бою. Всі бої, які проходять у світі, вони стають історією. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім згадуватимуть, яку дивитимуться, про яку читатимуть. Це історія, яку ми з ним робимо", - сказав Олександр Усик.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).ВІДЕО:
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
- 23 вересня український суперважкоатлет Олександр Усик провів першу дуель поглядів з британцем Ентоні Джошуа.
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