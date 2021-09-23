Відео дня: Усик провів українською мовою прес-конференцію, присвячену бою з Джошуа

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 23 вересня, у Лондоні пройшла прес-конференція перед чемпіонським боєм між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.



Усик привернув увагу фанатів і ЗМІ, адже провів прес-конференцію українською мовою, а не російською, як це робить зазвичай. Боксер підкреслив, що перед найважливішим боєм в кар'єрі він не нервує:



"Я відчуваю себе дуже добре. Я дуже довго чекав цього моменту, я дуже чекав цього бою. Всі бої, які проходять у світі, вони стають історією. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім згадуватимуть, яку дивитимуться, про яку читатимуть. Це історія, яку ми з ним робимо", - сказав Олександр Усик.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).