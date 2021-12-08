Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним

Відео оприлюднено на YouTube.

Під час дев'ятої партії матчу за світову шахову корону Непомнящий, який грав білими фігурами, припустився грубої помилки та поставив пішака на c5. Хід росіянина став для Карлсена настільки несподіваним, що він певний час не міг отямитися.

Партія закінчилася перемогою норвежця на 39-му ходу. Після дев'яти партій з 14 Карлсен виграє у Непомнящого з рахунком 6:3.

Перші п'ять та сьома партії завершилися внічию. У шостій, восьмій та дев'ятій - Карлсен переміг претендента на титул із Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb