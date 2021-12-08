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Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним

8 грудня, 2021 середа
15:08
Спорт Магнус Карлсен

Відео реакції норвезького шахіста Магнуса Карлсена на грубу помилку росіянина Яна Непомнящого у черговій партії матчу на першість світу, за добу набрало майже 300 тис. переглядів

Відео оприлюднено на YouTube.  

Під час дев'ятої партії матчу за світову шахову корону Непомнящий, який грав білими фігурами, припустився грубої помилки та поставив пішака на c5. Хід росіянина став для Карлсена настільки несподіваним, що він певний час не міг отямитися.  

Партія закінчилася перемогою норвежця на 39-му ходу. Після дев'яти партій з 14 Карлсен виграє у Непомнящого з рахунком 6:3.

Перші п'ять та сьома партії завершилися внічию. У шостій, восьмій та дев'ятій - Карлсен переміг претендента на титул із Росії. 

 

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шахи
Чемпіонат світу
Магнус Карлсен
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