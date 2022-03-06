Виділені ЄС €500 млн не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну, - президент Євроради
Європейський союз виділив для України €500 млн фінансової допомоги, проте ці кошти не використають для фінансування відправки бойових літаків в Україну
Про це президент Євроради Шарль Мішель повідомив у інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.
"В рамках FEP було мобілізовано 500 млн євро, 450 - на летальне обладнання і 50 млн на нелетальні матеріали. Ми вперше виділили кошти для доставки смертоносної військової техніки", - заявив Мішель.
Він наголосив, що ці європейські кошти не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну.
- Нагадаємо, 3 березня Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділяти з бюджету ЄС.
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