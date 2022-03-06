Виділені ЄС €500 млн не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну, - президент Євроради

Про це президент Євроради Шарль Мішель повідомив у інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.



"В рамках FEP було мобілізовано 500 млн євро, 450 - на летальне обладнання і 50 млн на нелетальні матеріали. Ми вперше виділили кошти для доставки смертоносної військової техніки", - заявив Мішель.



Він наголосив, що ці європейські кошти не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну.

Нагадаємо, 3 березня Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділяти з бюджету ЄС.