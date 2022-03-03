ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні
Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділяти з бюджету ЄС.
Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Вона заявила, що ЄС направить не менше 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на гуманітарну допомогу. Згідно з її слів, це не остання допомога, яку ЄС буде надавати Україні.
Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС створює гуманітарний хаб для України в Румунії.
"Спасибі, що направляєте допомогу, отриману з усієї Європи, на пункти перетину кордону в напрямку України", – додала глава Єврокомісії.
- Нагадаємо, Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps.
- Також повідомляли, що ЗСУ отримають від Люксембургу військову допомогу для протистояння вторгненню РФ.
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