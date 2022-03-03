ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні

Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона заявила, що ЄС направить не менше 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на гуманітарну допомогу. Згідно з її слів, це не остання допомога, яку ЄС буде надавати Україні.

Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС створює гуманітарний хаб для України в Румунії.

"Спасибі, що направляєте допомогу, отриману з усієї Європи, на пункти перетину кордону в напрямку України", – додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps.

Також повідомляли, що ЗСУ отримають від Люксембургу військову допомогу для протистояння вторгненню РФ.