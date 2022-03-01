Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps, - Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Google підтримала нашу країну через військову агресію РФ
Про це Федоров написав у Telegram.
За словами міністра,Google вже зробив чимало кроків для підтримки України:
- Виділили $15 млн на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.
- Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.
- Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.
- Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.
- Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.
"Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час - страшної війни з росією", - дослівно написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
- Нагадаємо, в Україні запустили Telegram-канал для збору фото та відео російських загарбників, убитих чи взятих у полон.
- 28 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у понеділок, 28 лютого, до України прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink від американського підприємця та винахідника Ілона Маска.
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