Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps, - Федоров

Про це Федоров написав у Telegram.



За словами міністра,Google вже зробив чимало кроків для підтримки України:

Виділили $15 млн на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

"Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час - страшної війни з росією", - дослівно написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

