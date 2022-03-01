В Україні запустили Telegram-канал для збору фото та відео російських загарбників, убитих чи взятих у полон

Про це повідомила нардепка Галина Янченко у telegram.

"Дорогі українці! Військові та жителі міст, що стали свідками бойових дій! Ми запустили телеграм канал, де збираємо фото і відео російський окупантів, убитих та взятих у полон на нашій землі. Щоб родичі цих солдатів бачили, що насправді відбувається в Україні. Щоб вимагали припинити війну", - йдеться в повідомленні.

Канал: t.me/rf200_now

Якщо у вас є фото та відео живих чи мертвих російських солдатів, надсилайте їх нам на цей телеграм номер @help200rf або +44 7728 631472.

Що саме ми просимо надсилати:

Фото і відео тіл російських окупантів (знімайте обличчя);

Фото і відео окупантів, взятих у полон (за можливості, уточніть їх імена, місто, звання та номер військової частини);

Фото знайдених документів російських окупантів.



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