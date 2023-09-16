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Відійшла у вічність українська журналістка Інна Кузнецова

16 вересня, 2023 субота
10:13
Суспільство

У Вільнюсі померла керівниця Київського бюро "Радіо Свобода", журналістка Інна Кузнецова

Про це повідомила директорка української редакції "Радіо Свобода" Мар'яна Драч у Facebook.

Інни Кузнецової не стало сьогодні, 16 вересня.

"Відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів. Про дату прощання повідомимо додатково", - написала Мар'яна Драч.

Інна Кузнецова - кореспондентка, головна редакторка. З 2000-х працювала на "Радіо Ера", була його першою керівницею. З 2009 року очолила київське бюро "Радіо Свобода". Ведуча програм "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю". Вона була однією з перших стрімерів, які вели прямі трансляції під час Революції Гідності.

Колектив Еспресо висловлює щирі співчуття з приводу передчасної смерті Інни Станіславівни Кузнецової.

журналісти
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