Відмовлятись від співпраці з "хорошими росіянами" недалекоглядно, - Ткаченко

Про це він заявив у інтерв'ю ВВС Україна.

"Важливо дивитися на послідовність позиції впродовж багатьох років. Одного жесту мало для того, щоб переконати українське суспільство в послідовності своєї позиції", - сказав Ткаченко.

Кейс з журналістом Олександром Невзоровим видається міністру культури логічним. Навіть попри те, що той у 2012 році був довіреною особою Путіна.

"Я не бачу тут загрози, це точно не буде масовим явищем. Але безперечно варто враховувати точку зору громадськості", – зазначає Ткаченко.

Та попри те, що більшість українців висловлюються проти зв'язків з "хорошими росіянами", він каже, що "відмовлятися від співпраці з ними - як мінімум, недалекоглядно".