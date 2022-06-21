Відмовлятись від співпраці з "хорошими росіянами" недалекоглядно, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що "хороші росіяни" не несуть загрози для України
Про це він заявив у інтерв'ю ВВС Україна.
"Важливо дивитися на послідовність позиції впродовж багатьох років. Одного жесту мало для того, щоб переконати українське суспільство в послідовності своєї позиції", - сказав Ткаченко.
Кейс з журналістом Олександром Невзоровим видається міністру культури логічним. Навіть попри те, що той у 2012 році був довіреною особою Путіна.
"Я не бачу тут загрози, це точно не буде масовим явищем. Але безперечно варто враховувати точку зору громадськості", – зазначає Ткаченко.
Та попри те, що більшість українців висловлюються проти зв'язків з "хорошими росіянами", він каже, що "відмовлятися від співпраці з ними - як мінімум, недалекоглядно".
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