Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва

Про це повідомило у соцмережі Х посольство ФРН в Україні.

"Міністр довкілля Штеффі Лемке перебуває сьогодні у Києві для переговорів щодо відновлення у сфері довкілля, в чому федеральне міністерство пропонує підтримку. Загарбницька російська війна також руйнує природу та екологію, що гостро та надовго загрожує основам життєзабезпечення, як-от питною водою", - зазначають у посольстві.

Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на міжнародному форумі "United for Justice. United for Nature" заявив, що загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн гривень, або 55,6 млрд євро.

Глава Уряду додав, що половина з цих збитків - через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель - понад 980 млрд грн, водойм - 60 млрд грн.