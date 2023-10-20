Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
У п’ятницю, 20 жовтня, у Київ прибула федеральна міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке для обговорення відновлення екологічної сфери України
Про це повідомило у соцмережі Х посольство ФРН в Україні.
"Міністр довкілля Штеффі Лемке перебуває сьогодні у Києві для переговорів щодо відновлення у сфері довкілля, в чому федеральне міністерство пропонує підтримку. Загарбницька російська війна також руйнує природу та екологію, що гостро та надовго загрожує основам життєзабезпечення, як-от питною водою", - зазначають у посольстві.
Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на міжнародному форумі "United for Justice. United for Nature" заявив, що загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн гривень, або 55,6 млрд євро.
Глава Уряду додав, що половина з цих збитків - через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель - понад 980 млрд грн, водойм - 60 млрд грн.
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2 жовтня у Римі пройшла міжнародна конференція 4 Networks Conference, присвячена екологічній ситуації в Україні, впливу війни на навколишнє середовище, співпраці щодо захисту екології в рамках законодавства ЄС.
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