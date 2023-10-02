Прокурори зафіксували понад 265 воєнних злочинів РФ проти довкілля та 14 випадків екоциду
2 жовтня у Римі пройшла міжнародна конференція 4 Networks Conference, присвячена екологічній ситуації в Україні, впливу війни на навколишнє середовище, співпраці щодо захисту екології в рамках законодавства ЄС
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Українські прокурори показали в динаміці, як збройна агресія РФ призводить до серйозної і масштабної шкоди довкіллю, знищуючи ліси, морські екосистеми, забруднюючи річки та ґрунти, внаслідок чого гине флора і фауна.
Борис Індиченко, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури, зазначив, що прокурори вже зафіксували понад 265 воєнних злочинів проти довкілля та 14 випадків екоциду, найбільш масштабним з яких є підрив греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року, що спричинило затоплення 80 населених пунктів на території близько 610 км², загибель 33 людей та руйнівний вплив на навколишнє середовище України.
Експерти та громадські організації долучаються до розслідування й оцінки наслідків цих злочинів, зокрема, Офіс Генпрокурора сформував міжнародну команду з 10 правників і 3 технічних експертів, які на постійній основі консультують прокурорів і слідчих.
"На прикладах цих зафіксованих злочинів ми показали європейським колегам, як російська агресія знищує довкілля. За ступенем серйозності, тривалості та широкомасштабності вони є чи не найбільшим екологічним злочином на Європейському континенті. Довкілля не має громадянства та кордонів, тож документування екологічної шкоди і притягнення винних до відповідальності має бути нашим спільним завданням", - наголосив радник Генпрокурора Максим Попов.
- Окупаційна адміністрація ТОТ Запорізької області запропонувала використати води річки Молочна, щоб вирішити питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель, що створює передумови для нової екологічної катастрофи.
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