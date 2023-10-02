Прокурори зафіксували понад 265 воєнних злочинів РФ проти довкілля та 14 випадків екоциду

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Українські прокурори показали в динаміці, як збройна агресія РФ призводить до серйозної і масштабної шкоди довкіллю, знищуючи ліси, морські екосистеми, забруднюючи річки та ґрунти, внаслідок чого гине флора і фауна.

Борис Індиченко, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури, зазначив, що прокурори вже зафіксували понад 265 воєнних злочинів проти довкілля та 14 випадків екоциду, найбільш масштабним з яких є підрив греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року, що спричинило затоплення 80 населених пунктів на території близько 610 км², загибель 33 людей та руйнівний вплив на навколишнє середовище України.

Експерти та громадські організації долучаються до розслідування й оцінки наслідків цих злочинів, зокрема, Офіс Генпрокурора сформував міжнародну команду з 10 правників і 3 технічних експертів, які на постійній основі консультують прокурорів і слідчих.

"На прикладах цих зафіксованих злочинів ми показали європейським колегам, як російська агресія знищує довкілля. За ступенем серйозності, тривалості та широкомасштабності вони є чи не найбільшим екологічним злочином на Європейському континенті. Довкілля не має громадянства та кордонів, тож документування екологічної шкоди і притягнення винних до відповідальності має бути нашим спільним завданням", - наголосив радник Генпрокурора Максим Попов.